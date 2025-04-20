Путин выделил 1 млн рублей каждому селу и школе в Южной Осетии

Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин к 80-летию Победы выделил каждому селу и школе в Южной Осетии по 1 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Это средства как раз, в том числе на привидение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев. Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», — сказал первый замруководителя.

Кириенко добавил, что Южная Осетия является родиной большого количества героев. По его словам, в стране и республике гордятся ими.

1 апреля Путин передал коллекцию советских монет, которые хранились у него и его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю.

Ранее стало известно, что в Дагестане ветераны в честь 80-летия Победы получат по полмиллиона.