Мошенники перешли к новой схеме запугивания россиян

Телефонные аферисты для запугивания россиян начали использовать новый сценарий обмана, признавшись, что обманули их. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным МВД, потенциальной жертве поступает звонок от имени сотрудника мобильного оператора, который сообщает о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. По стандартному сценарию просят назвать СМС-код для продления договора. Но после того как пострадавший передает мошеннику код, звонящий открыто заявляет, что обманул его.

«На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих», — пояснили в управлении.

Затем уже с пострадавшим связываются лже-сотрудники правоохранительных органов, а также Росфинмониторинга и портала «Госуслуги», которые дают жертве инструкции о том, как «спасти» денежные средства. Злоумышленники призывают перевести деньги на якобы безопасный счет, и поймать злоумышленников, которые «договорились» с сотрудниками банка.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудник доставки спас пожилую женщину от потери сбережений из-за мошенников. Курьеру пришел заказ на доставку пакета документов из копировального центра по указанному адресу. Однако курьер почувствовал неладное, когда увидел на пороге квартиры пожилую женщину. Выяснилось, что она ожидала «инкассатора из банка», который якобы должен был помочь ей защитить сбережения. В результате курьер объяснил пожилой женщине, что ее обманывают, и она не должна никому передавать деньги.

Ранее в Петербурге арестовали банду карманниц и их лидера.