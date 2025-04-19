В Петербурге арестовали банду карманниц и их лидера

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд заключил под стражу пятерых обвиняемых в воровстве. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, фигуранты с другими неустановленными лицами совершали в городе кражи с целью обогащения, а не позднее 11 ноября прошлого года создали устойчивую организованную группу. Ее руководителем стал мужчина, а исполнителями — четыре женщины. Вместе они, в том числе, украли у пяти горожан смартфоны Apple.

Как уточняется, 17 апреля их задержали и предъявили обвинения по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой). Суд арестовал их до 15 мая, несмотря на просьбы о более мягкой мере пресечения.

Накануне стало известно, что сотрудники уголовного розыска нашли 38-летнего подозреваемого в создании группы карманниц. Полицейские поймали четырех жительниц Ростовской области (одной из них 17 лет) и одну 16-летнюю школьницу из Ленинградской области. Задержанный оказался отцом трех подозреваемых жительниц Ростовской области и сожителем четвертой. На опубликованном МВД фото человек в такой же одежде, как лидер отправленной под арест группы на снимке объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее в Калифорнии арестовали укравших более тысячи iPhone мошенников.