Стало известно, кто посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Пасхальную службу в столичном храме Христа Спасителя посетили певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, богослужение посетили омбудсмен Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д»'Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее в центре Парижа встретили Пасху.