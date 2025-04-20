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Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение

Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
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Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Богослужение, как правило, начинается около 23:00 с пасхальной полунощницы — короткой службы. После этого духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма, символизирующий жен-мироносиц, которые первыми узнали о Воскресении Христа.

Процессия заканчивается у закрытых дверей храма. Вместе с их открытием начинается торжественная пасхальная служба.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

До этого делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь. Его частицу доставят в города приграничных областей России — Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других городов. В столице Благодатный огонь передадут в 15 храмов.

Ранее Путин поздравил мир с Пасхой.

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Пасха-2025
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