Москалькова: Зеленский просто обязан поддержать пасхальное перемирие

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в комментарии ТАСС назвала решение о пасхальном перемирии «гуманным, милосердным шагом».

Омбудсмен удивилась, что со стороны Украины до сих пор не слышно поддержки этой инициативы, и выразила надежду на то, что здравый смысл возобладает.

«Ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (президент Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») просто обязан поддержать эту инициативу», — сказала Москалькова.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Политик призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но позже все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.