Благодатный огонь отправился в храм Христа Спасителя

Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась из московского аэропорта Внуково-3 с Благодатным огнем в храм Христа Спасителя, передает ТАСС.

19 апреля на глазах у тысяч верующих, собравшихся у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. Это считается одним из главных чудес в христианской традиции. По преданию, оно происходит в месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос, — в храме Гроба Господня, освященном в 335 году.

Официального толкования происхождения огня церковь не дает. Однако часть духовенства отмечает, что пламя зажигается вручную, однако именно молитва делает его священным и символически значимым для миллионов верующих. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Кроме того, огонь привезут в Белгород, Брянск и Курск.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как журналист избавил христианский мир от «чуда» благодатного огня.