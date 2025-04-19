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«Свет всегда побеждает тьму»: глава Гагаузии обратилась к жителям региона

Глава Гагаузии Гуцул поздравила жителей автономии с Пасхой
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Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

Находящаяся под домашним арестом глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила жителей региона с Пасхой, передает GRT.

Она назвала время праздника особенным, так как в этот день можно ощутить силу веры, тепло родного дома и значимость семейных традиций.

«Это праздник, который объединяет поколения и вдохновляет нас на добрые дела, напоминая: свет всегда побеждает тьму», — сказала Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году. Также прозвучали обвинения в незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.

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