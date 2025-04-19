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Патриарх Кирилл проведет богослужение в пасхальную ночь

Патриарх Кирилл в пасхальную ночь проведет богослужение в храме Христа Спасителя
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Илья Питалев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

«В Светлую Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что трансляцию богослужения можно будет увидеть на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас», а также на официальном сайте РПЦ.

Перед началом службы патриарх Кирилл обратится к верующим с пасхальным поздравлением.

До этого Кирилл заявил, что в Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться и всем все прощать. Патриарх напомнил, что накануне праздника важно покрывать ошибки любовью.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать хороший готовый кулич к Пасхе.

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