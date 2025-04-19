Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге 70 кошкам нужен новый дом после госпитализации хозяйки

В Петербурге пенсионерка приютила 70 кошек

В Санкт-Петербурге 65-летняя женщина приютила в своей квартире 70 кошек. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, после того как пенсионерка из микрорайона Красное Село попала в больницу, ее родственники попросили профессионального отловщика помочь пристроить питомцев, а он привлек приют для животных.

«Сердобольная пенсионерка подбирала мурлык с улицы, кормила, ухаживала, но не стерилизовала», — отмечает «Mash на Мойке».

Согласно публикации, женщина не успевала пристраивать кошек. Сейчас волонтеры приютили и стерилизовали часть питомцев, но им необходима помощь с остальными животными.

В начале апреля в Ангарске местные жители пожаловались на соседа, который держит в своей квартире десятки собак и развел там антисанитарные условия. Речь идет о мужчине, проживающем в одном из домов в 32-м микрорайоне города. Его соседи утверждают, что в его доме живут восемь кошек и 30 собак. Дверь в квартиру не закрывается, а хозяин якобы не выгуливает питомцев — те справляют нужду или в квартире, или в подъезде. По словам жильцов, проблема не решается уже на протяжении пяти лет, а надзорные органы бездействуют.

Ранее москвич выбросил кошку из окна и снял это на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами