В Петербурге 70 кошкам нужен новый дом после госпитализации хозяйки

В Санкт-Петербурге 65-летняя женщина приютила в своей квартире 70 кошек. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, после того как пенсионерка из микрорайона Красное Село попала в больницу, ее родственники попросили профессионального отловщика помочь пристроить питомцев, а он привлек приют для животных.

«Сердобольная пенсионерка подбирала мурлык с улицы, кормила, ухаживала, но не стерилизовала», — отмечает «Mash на Мойке».

Согласно публикации, женщина не успевала пристраивать кошек. Сейчас волонтеры приютили и стерилизовали часть питомцев, но им необходима помощь с остальными животными.

В начале апреля в Ангарске местные жители пожаловались на соседа, который держит в своей квартире десятки собак и развел там антисанитарные условия. Речь идет о мужчине, проживающем в одном из домов в 32-м микрорайоне города. Его соседи утверждают, что в его доме живут восемь кошек и 30 собак. Дверь в квартиру не закрывается, а хозяин якобы не выгуливает питомцев — те справляют нужду или в квартире, или в подъезде. По словам жильцов, проблема не решается уже на протяжении пяти лет, а надзорные органы бездействуют.

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