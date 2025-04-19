В Воткинске ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение на лесоперерабатывающем предприятии в Воткинске ликвидировано

В городе Воткинске в Удмуртии пожарные потушили пожар на территории лесоперерабатывающего завода. Об этом говорится в Telegram-канале регионального МЧС.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ликвидация открытого горения произошла в 16:49 мск.

Сигнал о возгорании поступил в 15:13 мск. Огонь повредил кровлю одноэтажного здания на площади более 500 квадратных метров.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне в городе Миассе в Челябинской области загорелся склад. Отмечается, что в здании хранилась лако-красочная продукция. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На место происшествия прибыли 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

В ночь на 18 апреля в подмосковном городе Мытищи произошел пожар в складском здании. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в Кузьминском лесопарке Москвы начался ландшафтный пожар.