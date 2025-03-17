Психолог объяснил, почему люди обращаются к гадалкам

Люди обращаются к предсказателям и экстрасенсам, чтобы временно снизить уровень тревоги и неуверенности, создавая иллюзию контроля над ситуацией. Об этом в интервью РИАМО сообщил психолог, гипнолог Виталий Наумов. Кроме того, по его словам, люди склонны доверять методам, которые имеют долгую историю, что создает впечатление их надежности.

«В кризисные времена и на фоне общей неопределенности вера в магическое всегда растет. Потому что люди ищут способы справиться со стрессом и успокоиться», — сказал специалист.

Еще одна ловушка сознания заключается в том, что людям удобно перекладывать ответственность. В случае неудачи, вызванной собственными ошибками, легко сослаться на предсказание: «Мне так сказали», добавил Наумов.

В январе в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

Ранее в РПЦ заявили, что государство должно принимать законы против магов и гадалок.