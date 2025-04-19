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Немец, посетивший РФ 36 раз, решил переехать во Владивосток

Посетивший Россию 36 раз немец Бауэр заявил, что планирует жить во Владивостоке

Посетивший Россию 36 раз гражданин Германии, а также Антигуа и Барбуды Михаэль Бауэр заявил, что планирует жить во Владивостоке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

На видео, опубликованном Волк, мужчина говорит, что главной причиной переезда в Россию стала его жена. Они познакомились в 2018 году и спустя несколько лет поженились во Владивостоке.

«Для меня важны традиционные семейные ценности, где есть отец и мать, упорный труд ради общего развития, патриотизм, справедливость и солидарность», — сказал Бауэр.

Как уточняется, ему выдали разрешение на временное проживание. Гражданин ФРГ также отметил, что его дети от первой жены сейчас находятся в Германии. Он выразил надежду, что в будущем они приедут к нему во Владивосток.

Михаэль, добавила Волк, на данный момент активно изучает русский язык, а в дальнейшем планирует подать заявление о выдаче вида на жительство в РФ.

6 апреля сообщалось, что 31-летнему Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро из Португалии торжественно вручили разрешение на временное проживание в России. Иностранец планирует работать в Петербурге водителем автобуса. Он мечтал о переезде в РФ, чтобы быть вместе со своей возлюбленной, с которой познакомился на языковых курсах. Но она не рассматривала переезд в Португалию.

Ранее житель Бурятии вернулся в Россию из США для пересадки почки.

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