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Житель Бурятии вернулся в Россию из США для пересадки почки

Житель Бурятии вернулся в Россию из США, чтобы сэкономить на пересадке почки
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Житель Бурятии вернулся в Россию из США, чтобы сэкономить $900 тыс. на операции по пересадке почки. Об этом глава минздрава российского региона рассказала Евгения Лудупова в Telegram-канале ведомства.

«Девять дней лечения в Америке стоили 35 тысяч долларов. Консультация с нефрологом 250-300$, анализ мочи и крови 300$. Нефролог проконсультировал делать гемодиализ. Это стоит 150-200$ за раз, а надо три или четыре раза в неделю. И еще пересадка почки родственная стоит примерно 90000$», — рассказал сам пациент.

Мужчина прошел операцию в Улан-Удэ и посоветовал жителям этого города не бояться проходить осмотры в этом городе.

До этого в Бурятии женщина дважды победила рак без химиотерапии благодаря диспансеризации. Благодаря выявлению заболеваний на начальной стадии ей удалось избежать радикальных методов лечения. Сначала у нее обнаружили рак шейки Майки, а затем — рак почки на ранней стадии.

Ранее идеи министра здравоохранения США Кеннеди-младшего по медицине назвали «головокружительными спагетти».

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