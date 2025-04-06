Мечтавший о жизни в России иностранец получил разрешение на проживание

Мечтавший о жизни в России гражданин Португалии сможет переехать в Петербург, где его ждет возлюбленная. В российском МВД ему официально дали разрешение на временное проживание в северной столице, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, 31-летнему Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро торжественно вручили разрешение на временное проживание в России. Иностранец планирует работать в Петербурге водителем автобуса.

Со своей избранницей Жоэл Педро познакомился на языковых курсах 11 лет назад, но возлюбленные редко могли встречаться из-за того, что живут в разных странах. Россиянка не рассматривала переезд в Португалию. Оказалось, что и сам Педро не был в восторге от жизни на родине, и решил переехать в Россию.

Возможность переехать у мужчины появилась после того, как российский президент Владимир Путин в 2024 году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В феврале 2025-го Жоэл Педро воспользовался этим правом и обратился в миграционную службу.

После получения разрешения на проживание мужчина хочет получить полноценное российское гражданство.

Ранее потомок Екатерины II решил заняться связанным с искусством бизнесом в Петербурге.