Россиянам назвали предельную дозу водки

Литр водки за час — летальная доза. Об этом заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что доза спирта до 120 мг полностью обезвреживается организмом, но большая, выпитая единовременно, уже преодолевает печеночный фильтр. После этанол начинает циркулировать в крови и накапливаться в органах, что приводит к их разрушению.

«При единовременном употреблении большой дозы алкоголя быстро нарастает общая интоксикация организма: снижается температура, замедляется дыхание, учащается пульс. Если концентрация этанола в крови достигает 5–6 грамм на литр крови, а это примерно литр водки, выпитый в течение часа, возможно все», — сказал Умнов.

За первые два месяца 2025 года продажи водки в России сократились на 5,1% по сравнению с результатами января и февраля 2024 года. По данным агентства РБК, общие продажи алкогольной продукции, без учета пива, сидра и медовухи, сократились на 12,2% до 32 млн декалитров. В отчете отмечалось, что в сегменте алкогольных напитков крепостью выше 9% снижение продаж за первые два месяца составило 2,2%. За этот период в 2025 году было реализовано 18,7 млн дал, а в 2024 году — 19,1 млн дал.

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