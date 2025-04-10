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В России увеличат срок пребывания иностранных туристов по электронной визе

Мишустин: срок пребывания туристов в РФ по электронной визе вырастет до 30 дней
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Срок пребывания иностранных туристов в России по электронной визе вырастет до 30 дней. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал глава правительства на заседании и добавил, что период действия визы вырастет до четырех месяцев.

Министерство иностранных дел России в апреле подготовило законопроект об увеличении срока действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней. Документ также предполагает продление срока пребывания иностранцев с 16 до 30 дней.

МИД России сообщал, что 5 апреля миллионный иностранец получил электронную визу.

В ведомстве отметили, что миллионным получателем документа стал гражданин Китая, который собирается посетить Россию в качестве туриста.

Ранее сообщалось, что на майские праздники интерес к Абхазии у россиян вырос в 4 раза.

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