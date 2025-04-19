В МИД рассказали, сколько иностранцев посетили Россию с электронной визой

МИД: Россию по электронным визам после их запуска посетили 850 тыс. иностранцев

Более 850 тыс. иностранцев посетили Россию после запуска электронных виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства иностранных дел РФ.

«С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в 2024 году иностранцы оформили на 41% больше российских виз, чем годом ранее. По данным МИД, в 2023 году было выдано около 1 млн виз, за 2024 год иностранцы получили около 1,4 млн виз. Учитывались как бумажные, так и электронные документы. При этом более половины виз выдали консульские учреждения РФ за границей.

10 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что срок пребывания иностранных туристов в России по электронной визе вырастет до 30 дней.

Незадолго до этого МИД РФ подготовило законопроект об увеличении срока действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней.

Ранее миллионный иностранец получил электронную визу в Россию.