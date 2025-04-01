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МИД РФ предложил увеличить срок действия электронных виз

В МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных виз до 120 дней
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России подготовило законопроект об увеличении срока действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к поправкам.

Согласно документу, срок пребывания в РФ по электронной визе также планируется продлить с 16 до 30 дней. Поправки сохраняют кратность визы, но делают ее более удобной для туристов и деловых путешественников.

«За год работы системы (с 1 августа 2023 по 31 июля 2024) оформлено 541 тыс. электронных виз гражданам 55 стран. Это 70% от общего числа виз, выданных за тот же период», — указано в пояснительной записке.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР), по итогам 2024 года Россию в туристических и деловых целях, по предварительны данным, посетили 2,5 млн человек, что на 95% больше относительно года ранее. В основном в Россию в 2024 году приезжали организованные туристы из Китая (60%), ОАЭ (15%), стран Ближнего Востока (10%) таких, как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, на туристов из Индии пришлось 5% о всех туристических посещений, на Иран — 2%. Еще 6% от доли туристических посещений России занимают туристы из Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам).

Ранее стало известно, сколько виз в Россию выдали иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

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