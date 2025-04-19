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Экс-главу конституционного суда Украины лишили паспорта

«Судебный репортер»: экс-главу КС Украины Тупицкого лишили паспорта
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Конституционный суд Украины

Бывшего главу конституционного суда Украины Александра Тупицкого лишили паспорта. Об этом пишет издание «Судебный репортер».

Закарпатское управление Государственной миграционной службы признало недействительными внутренний и зарубежный паспорт мужчины, благодаря чему рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении него было отложено до восстановления документов.

Тупицкий был лишен поста председателя КС Украины в 2021 году по решению президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло после длительного конфликта между ним и главой государства. Суд отказался признавать конституционным одно из предложений властей о введении уголовного наказания для чиновников за неверное декларирование своих активов. В ответ Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, спровоцировав конституционный кризис — часть суда отказалась следовать решению лидера страны. Впоследствии против экс-главы КС завели уголовное дело, обвинив в подкупе свидетелей. В 2022 году он был объявлен в международный розыск из-за выезда за границу после начала спецоперации России на Украине.

В 2024 году юрист пережил покушение в Австрии — в крови мужчины обнаружили семикратное превышение нормы содержания ртути.

Ранее суд на Украине приступил к рассмотрению иска Порошенко к Зеленскому.

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