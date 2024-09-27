Уволенный Зеленским экс-глава КС пережил покушение

В Австрии попытались отравить бывшего главу конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает «Страна.ua». По его словам, он узнал об этом во время личного разговора с отставным судьей.

«Александр Николаевич отметил, что следы его преднамеренного отравления ведут на Украину. У него есть подозрения и подозреваемые», — отметил Мосийчук.

Он добавил, что Тупицкого предположительно травили ртутью, в крови экс-главы КС количество этого металла в семь раз выше нормы. Мосийчук подчеркнул, что в настоящее время с бывшим судьей все хорошо, он под наблюдением врачей в одной из столичных больниц Австрии и уже уведомил о факте преступления Венскую прокуратуру.

Тупицкий лишился поста руководителя конституционного суда Украины по указу украинского лидера Владимира Зеленского в 2021 году. Это решение появилось после длительного конфликта между КС и главой государства. Суд отказался признавать конституционным одно из предложений властей о введение уголовного наказания для чиновников за неверное декларирование своих активов. В ответ Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, спровоцировав конституционный кризис — часть суда отказалась следовать решению лидера страны. Впоследствии против экс-главы КС завели уголовное дело, обвинив в подкупе свидетелей. На родине он объявлен в розыск за выезд с территории страны после начала СВО. Сам Тупицкий виновным себя не считает и до сих пор настаивает, что его увольнение было незаконным.

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