Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на работу. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07:50 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По его словам, были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились также в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Астраханской областью. По информации оборонного ведомства, вражеский беспилотник сбили около 19:00 мск.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.