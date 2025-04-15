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Мирошник: Киев подписал отказ от мирных переговоров, атаковав Курск

Дипломат Мирошник: Киев доказал свое намерение воевать, атаковав Курск
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Алексей Куденко/РИА Новости

Киев, устроив массированный налет беспилотников на Курскую область, подписал отказ от мирных переговоров. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», — подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что украинские войска нанесли удары дронами по обычным жилым кварталам далеко от линии боевого соприкосновения. Можно однозначно сказать, что атака не имеет никакого военного значения, сделал вывод Мирошник.

15 апреля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью в Курской области сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

В результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались перебросить новые штурмовые группы в Курскую область.

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