В Росводресурсах объяснили низкий уровень воды в Волге

Росводресурсы: низкий уровень воды в Волге и притоках связан с малоснежной зимой

Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно наполняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов.

В публикации говорится, что за период с февраля по март из-за отсутствия снега приток воды сократился, однако на данный момент резервуары плавно пополняются.

По данным ведомства, на данный момент Угличское водохранилище заполнено на 95%, Рыбинское — на 68%, Горьковское — на 71%. Специалисты отметили, в осенне-зимний период наблюдалась нехватка воды порядка 20-55%.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута.

При этом, по ее словам, качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям, поэтому зона рекреации может быть посещена без использования пляжа.

Ранее стало известно, что 17% сельхозугодий по всему миру загрязнены тяжелыми металлами.