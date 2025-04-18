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17% сельхозугодий по всему миру загрязнены тяжелыми металлами, выяснили ученые

Science: токсичные металлы в почве угрожают здоровью миллиардов людей
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Pexels

До 17% пахотных земель по всему миру загрязнены хотя бы одним видом токсичных тяжелых металлов, что создает серьезную угрозу здоровью до 1,4 миллиарда человек. К такому выводу пришли ученые под руководством Дэи Хоу из Университета Цинхуа в Китае. Работа опубликована в журнале Science.

Тяжелые металлы накапливаются в почвах, проникают в растения, а затем — в воду и пищевые цепи. Это может привести к хроническим отравлениям и серьезным заболеваниям как у людей, так и у животных.

Исследователи провели анализ почти 800 тысяч образцов почвы, собранных в разных странах. Они исключили заведомо загрязненные участки — например, рядом с промышленными зонами — чтобы получить максимально объективную картину.

С помощью алгоритмов машинного обучения ученые определили, где содержание таких опасных металлов, как мышьяк, кадмий, свинец, кобальт, никель, медь и хром, превышает безопасные нормы как для окружающей среды, так и для человека.

«Загрязнение тяжелыми металлами может происходить как из-за природных процессов, так и из-за деятельности человека — промышленности, сельского хозяйства или добычи полезных ископаемых», — отметили авторы.

Наиболее пострадавшими регионами оказались Южная и Восточная Азия, а также некоторые части Европы и Южной Америки. Однако из-за нехватки данных исследователи не смогли точно оценить ситуацию, например, в странах Африки.

Ученые подчеркивают, что их работа должна стать сигналом для правительств и фермеров: необходимо срочно предпринимать меры, чтобы защитить продовольственную безопасность и здоровье населения.

«На самом деле уровень загрязнения почв может быть даже выше, чем показано в исследовании», — добавил почвовед Вакене Негасса из института Джеймса Хаттона. — «Просто у нас пока недостаточно информации».

Ранее в Японии создали робота для сбора урожая.

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