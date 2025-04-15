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Несколько квартир в Арабских Эмиратах пытаются изъять у московского гаишника

Интерфакс: Генпрокуратура пытается изъять в ОАЭ 5 квартир московского гаишника
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Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура пытается изъять у московского сотрудника ДПС пять квартир в ОАЭ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Общая стоимость найденного в Дубае имущества инспектора ДПС Москвы по району СВАО Сергея Кузнецова составляет свыше 3 млн дирхам (около 67 млн руб.)», — говорится в сообщении.

По информации источника, за время службы Кузнецов вместе со своим родственником приобрели более 20 объектов недвижимости, премиальные автомобили, банковские ячейки и счета. Так, Лефортовский районный суд обратил в доход государства деньги и недвижимость гаишника в России на сумму в 180 млн рублей.

Также сообщается, что инспектор ГИБДД числится среди других фигурантов уголовного дела о взяточничестве.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина справил нужду на патрульный автомобиль, в котором сидели полицейские. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали материал по данному факту. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

Ранее массовая авария парализовала движение в Подмосковье.

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