Несколько квартир в Арабских Эмиратах пытаются изъять у московского гаишника

Генпрокуратура пытается изъять у московского сотрудника ДПС пять квартир в ОАЭ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Общая стоимость найденного в Дубае имущества инспектора ДПС Москвы по району СВАО Сергея Кузнецова составляет свыше 3 млн дирхам (около 67 млн руб.)», — говорится в сообщении.

По информации источника, за время службы Кузнецов вместе со своим родственником приобрели более 20 объектов недвижимости, премиальные автомобили, банковские ячейки и счета. Так, Лефортовский районный суд обратил в доход государства деньги и недвижимость гаишника в России на сумму в 180 млн рублей.

Также сообщается, что инспектор ГИБДД числится среди других фигурантов уголовного дела о взяточничестве.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина справил нужду на патрульный автомобиль, в котором сидели полицейские. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали материал по данному факту. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

Ранее массовая авария парализовала движение в Подмосковье.