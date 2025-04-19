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В Госдуме предложили вариант реформы пенсионной системы без повышения возраста

КПРФ предложила заменить повышение пенсионного возраста на альтернативу
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Провести реформу пенсионной системы возможно без повышения пенсионного возраста, вместо этого усилив накопительные механизмы, связанные с индивидуальной трудовой траекторией. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Если прирост населения перестанет компенсировать старение, в пенсионной системе РФ может нарушиться баланс между количеством плательщиков и получателей. При текущей демографической траектории к 2040 году на одного пенсионера может приходиться лишь один работающий гражданин. Это создает прямую угрозу распределительному механизму», — пояснил Гаврилов, обосновывая ущербность пути повышения пенсионного возраста.

По словам Гаврилова, альтернативой может быть пересмотр самой логики пенсионного обеспечения. Например, можно провести усиление накопительных механизмов, привязанных к индивидуальной трудовой истории человека, а также стимулировать население позднее выходить на пенсию.

В противном случае, как пояснил Гаврилов, может сложиться ситуация, когда пенсионный возраст может сравняться с продолжительностью жизни россиян, при этом будет разрушена межпоколенческая поддержка, восполнявшая возможный дефицит некоторых социальных институтов.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для получения страховой пенсии в 2026 году россиянам следует иметь стаж в 15 лет, а также накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно, что индексация пенсий в России будет проходить дважды в год.

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