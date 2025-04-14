Индексация пенсий в России будет проходить дважды в год

Мишустин: Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает Telegram-канал российского кабмина.

«Они (пенсии — «Газета.Ru») будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов социального фонда», — сказал Мишустин.

12 апреля доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова сообщила, что в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. рублей. По ее словам, наиболее высокие выплаты ожидаются в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В этот же день данные Росстата показали, что за прошедший год размер назначенных пенсий в России вырос на 11,7%. На 1 января число пенсионеров в России составляло 41,169 млн человек.

Ранее в Соцфонде объяснили, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию.