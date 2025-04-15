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Россиянам назвали условия для получения страховой пенсии в 2026 году

Депутат Бессараб: для получения пенсии в 2026 году стаж должен быть от 15 лет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Для получения страховой пенсии в 2026 году россиянам следует иметь стаж в 15 лет, а также накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2025 году на страховую пенсию по старости никто не может рассчитывать. У нас был шаг в полгода, и те, чей возраст наступил для выхода на пенсию, вышли на пенсию в 2024 году, следующий выход будет в 2026 году», — заявила депутат.

Помимо названных условий относительно стажа и накопленных коэффициентов, человек должен достичь пенсионного возраста, добавила Бессараб. По ее словам, это необходимый минимум для получения страховой пенсии по старости.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин посоветовал россиянам уделить внимание вопросу подтверждения трудового стажа. По его словам, при необходимости это можно сделать с помощью трудовых договоров, справок о доходах, налоговых деклараций и других документов.

Ранее стало известно, что индексация пенсий в России будет проходить дважды в год.

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