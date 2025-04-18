В Екатеринбурге ветераны СВО объявили «акцию по принуждению к патриотизму»

Ветераны СВО пришли с листовками в бар Екатеринбурга, куда не пустили военного

Группа ветеранов СВО и активистов «Русской общины» провела акцию протеста в Екатеринбурге, выражая недовольство отказом в обслуживании одного из бойцов в местном баре. Об этом сообщает E1.RU.

После инцидента активисты обратились в прокуратуру с требованием проверить законность отказа в предоставлении услуг ветерану боевых действий, а затем посетили бар, распространяя среди посетителей листовки с информацией о контрактной службе в Вооруженных силах РФ. Акция была представлена участниками как «принуждение к патриотизму».

«Мероприятие является акцией по принуждению к патриотизму администраторов бара «Огонек», на днях не пустивших участников СВО в свое заведение», — цитирует издание участников мероприятия.

До этого бойца СВО не пустили в бар «Дайкири», расположенный в Санкт-Петербурге, после чего на владельцев заведения был составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее полиция провела рейд в бане, куда мигранты не пускали русских.