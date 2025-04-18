В Москве под снесенным гаражом нашли гранаты

Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Необычную находку обнаружили рабочие, расчищавшие территорию.
«Наткнулись на две подозрительные сумки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы. Раньше там стояли гаражи, потом их снесли, территорию начали облагораживать и наткнулись на схрон», — говорится в сообщении.
В одной из сумок были пять гранат РГД-5, а в другой — тротиловые шашки. К месту находки прибыли саперы.
Недавно житель Карачаево-Черкесии отправил своей сестре три боевые гранаты в посылке. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов — они перехватили посылку и заменили боеприпасы муляжами. Полицейские задержали отправителя.
До этого петербуржец пришел в кафе и угрожал взорвать там боевую гранату. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей заведения.
Ранее самарец, взорвавший гранату у здания правительства, раскрыл свои мотивы.