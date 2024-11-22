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Петербуржец пришел в кафе и угрожал взорвать там боевую гранату

В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать боевую гранату в кафе

В Петербурге правоохранители обезвредили 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать в кафе боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из заведений общественного питания на Софийской улице. Житель того же дома, в котором находится кафе, пришел туда с боевой гранатой и заявил, что у него в руке находится боеприпас с сорванной чекой.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей кафе, а затем аккуратно приблизились к злоумышленнику и схватили его за руку с боеприпасом, предварительно совершив отвлекающий маневр. Боеприпас забрали, им оказалась ручная граната Ф-1. Ее поместили под спецустройство.

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сообщается, что после экспертизы гранаты будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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