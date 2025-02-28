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Самарец, взорвавший гранату у здания правительства, раскрыл свои мотивы

Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал, что был пьян
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области Сергей Семакин раскрыл мотивы своего поступка. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, мужчина заявил, что в момент происшествия был пьян, и у него не было умысла совершать теракт.

«Пьяный (был. — «Газета.Ru»), наверное, даже сейчас до сих пор с мыслями не могу собраться. Людей точно, земляков своих не хотел обидеть. Что-то хотел, может, доказать, устал, наверное, от жизни. Я не террорист. У меня не было ни умысла какого-то. Как пьяный хулиган я поступил. Сильно пьяный был», — высказался мужчина в суде Самары.

Семакин также рассказал, что нашел гранату на кладбище и не знал, учебная она или настоящая. Мужчина решил избавиться от опасного предмета, выбросив его у здания правительства. Затем он скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого был другой человек.

28 февраля Самарский районный суд отправил Семакина под стражу до 26 апреля. Мужчина не возражал против ареста.

Взрыв у входа в здание правительства Самарской области произошел 27 февраля. Глава региона Вячеслав Федорищев уточнил, что инцидент случился рано утром. В результате взрыва разрушена тротуарная плитка, пострадавших среди людей нет.

Ранее ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего серию терактов в Ставрополе.

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