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РЖД снизит стоимость билетов на «Ласточку» в День Победы

РЖД: в День Победы будет снижена стоимость билетов на «Ласточку» и «Сапсан»
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД снизит стоимость проезда на скоростных поездах «Сапсан» и некоторых «Ласточках», отправляющихся 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что цена билета будет фиксированной и зависеть только от класса вагона, не учитывая динамическое ценообразование в зависимости от спроса и даты покупки.

«Стоимость билета в экономический класс поездов «Сапсан» будет от 1945 рублей, а «Ласточек» от 945 рублей», — говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате. По словам представителя Кремля, на параде 9 мая по Красной площади пройдут герои специальной военной операции.

Ранее россиянам пообещали умеренное тепло на День Победы.

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