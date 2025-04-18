Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подконтрольном Украине Запорожье решили ввести аэропатрули

Нацполиция Украины: районы Запорожья будут патрулировать дроны

В Запорожье появятся аэропатрули: районы города будут патрулировать с помощью дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на заявление Нацполиции Украины.

«Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах», — отметили там.

14 апреля стало известно, что российский FPV-дрон впервые долетел до города Запорожье, который находится под контролем Киева. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дрон атаковал заправку, в результате чего загорелся газовый модуль. Украинские СМИ напомнили, что раньше российские FPV-дроны долетали до Балабино и Разумовки в Запорожской области. Теперь под удар беспилотников попадает областной центр. Средняя дальность FPV-дронов составляет около 10 км, однако от линии фронта до Запорожья около 30 км.

Российские войска удерживают контроль над 75% территории Запорожской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами