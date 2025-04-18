В подконтрольном Украине Запорожье решили ввести аэропатрули

В Запорожье появятся аэропатрули: районы города будут патрулировать с помощью дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на заявление Нацполиции Украины.

«Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах», — отметили там.

14 апреля стало известно, что российский FPV-дрон впервые долетел до города Запорожье, который находится под контролем Киева. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дрон атаковал заправку, в результате чего загорелся газовый модуль. Украинские СМИ напомнили, что раньше российские FPV-дроны долетали до Балабино и Разумовки в Запорожской области. Теперь под удар беспилотников попадает областной центр. Средняя дальность FPV-дронов составляет около 10 км, однако от линии фронта до Запорожья около 30 км.

Российские войска удерживают контроль над 75% территории Запорожской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.