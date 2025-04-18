Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чиновница устроила фотосессию на фоне разрушенных ВСУ зданий

Чиновница Запорожской области устроила фотосессию на фоне разрушенных зданий
close
Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Начальница отдела внутренней политики Васильевского муниципального округа Запорожской области Ксения Богославская провела фотосессию на фоне зданий, поврежденных в результате обстрелов. Снимки она разместила в соцсетях, внимание на это обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На фотографиях Богославская запечатлена в синем платье и белой меховой шубе. На одном из кадров она стоит напротив разбитого зеркала, на другом — рядом с разрушенным входом в здание, где также присутствует другая женщина. Фоном служат стены с выбоинами и поврежденными окнами.

«Фотосессия проведена в местах, пострадавших от ударов ВСУ», — говорится в сообщении.

9 апреля сообщалось, что в селе Новополтавка Запорожской области обрушилось жилое здание.

В конце марта стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

Ранее ВСУ атаковали администрацию Новокаховского округа Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами