Чиновница устроила фотосессию на фоне разрушенных ВСУ зданий

Начальница отдела внутренней политики Васильевского муниципального округа Запорожской области Ксения Богославская провела фотосессию на фоне зданий, поврежденных в результате обстрелов. Снимки она разместила в соцсетях, внимание на это обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На фотографиях Богославская запечатлена в синем платье и белой меховой шубе. На одном из кадров она стоит напротив разбитого зеркала, на другом — рядом с разрушенным входом в здание, где также присутствует другая женщина. Фоном служат стены с выбоинами и поврежденными окнами.

«Фотосессия проведена в местах, пострадавших от ударов ВСУ», — говорится в сообщении.

9 апреля сообщалось, что в селе Новополтавка Запорожской области обрушилось жилое здание.

В конце марта стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

Ранее ВСУ атаковали администрацию Новокаховского округа Херсонской области.