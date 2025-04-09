В селе Запорожской области обрушились два подъезда жилого дома

В селе Новополтавка Запорожской области обрушилось жилое здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в жилом двухэтажном доме обрушилось два подъезда. В результате обрушения повредились восемь квартир, из которых шесть оказались разрушены. Из-под завалов достали шесть человек, но двух детей спасти не удалось.

На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.

В конце прошлой недели в городе Рыбное Рязанской области обрушилась стена многоквартирного дома. Уточняется, что здание расположено недалеко от районной администрации.

Журналисты выяснили, что на сегодняшний день в доме живут люди, место ЧП не огорожено. По словам жильцов, переселять их не планируют. Собственникам предложили места в маневренном фонде общежития. Кровлю здания, как отмечается, отремонтировали за счет средств капремонта Рязанской области в 2022-м и 2023-м годах.

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