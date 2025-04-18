В РПЦ сообщили о массовых допросах духовенства Православной церкви Молдовы

Десятки клириков Православной церкви Молдовы были допрошены молдавскими властями за последние дни. Об этом РИА Новости рассказал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

«Власти Кишинева в последнее время все более ужесточают давление на духовенство Православной церкви Молдовы, всячески стремясь разрушить канонические взаимоотношения с Московским патриархатом и с православным миром в целом», — сказал собеседник агентства.

Балашов добавил, что в последние дни десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы подвергались допросам.

В этом году в Тель-Авив из Кишинева должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви. Однако власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу сесть в самолет, устроив ему до вылета проверку. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Источник, близкий к епископу Маркеллу заявил, что иерарх планирует вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Ранее епископ Маркелл обвинил во лжи полицию Молдавии.