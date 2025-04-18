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Блогер Гоар Аветисян задолжала десятки миллионов рублей налогов

РИА Новости: блогер Гоар Аветисян задолжала по налогам почти 55 млн рублей
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goar_avetisyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и предприниматель Гоар Аветисян задолжала российским налоговым органам почти 55 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Долг Аветисян составляет 54,8 миллиона рублей», — сообщил он.

При этом в январе сообщалось, что у компании Аветисян ООО «Бьюти Академия» обнаружили задолженность по налогам, сборам и штрафам на сумму 1,9 миллиона рублей.

В апреле 2023 года Аветисян попала в список 32 блогеров-миллионников, которых собирались проверить российские правоохранительные органы на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. Среди них были также Дарья Зотеева (Инстасамка), Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, Елена Блиновская и Валерия Чекалина (Лерчек).

Гоар Аветисян — визажист, бьюти-блогер и предприниматель. На ее социальные сети подписаны более 12,3 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может отправиться на СВО.

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