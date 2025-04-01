Елена Блиновская может отправиться на СВО

Блогерша Елена Блиновская может отправиться в зону специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом сообщают «Светские хроники» со ссылкой на СМИ.

По данным Telegram-канала, «королева марафонов» планирует заниматься на СВО сборкой БПЛА и организовывать логистику между подразделениями. Другие детали не сообщаются.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В марте этого года сообщалось, что в колонии Блиновская сможет стать парикмахером. Как писал Telegram-канал Mash, блогершу могут отправить в Исправительную колонию №1 (ИК-1) в поселке Головино Владимирской области. В ней есть швейное производство. Там также можно обучиться профессии «парикмахер». Помимо этого, в ИК-1 есть номера для длительных свиданий с мужьями.

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