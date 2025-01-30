У Гоар Аветисян обнаружили налоговых задолженностей на почти 2 млн рублей

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает издание Super.

У компании Аветисян ООО «Бьюти Академия» обнаружили задолженность по налогам, сборам и штрафам на сумму 1,9 миллиона рублей.

В апреле 2023 года Аветисян попала в список 32 блогеров-миллионников, которых собирались проверить российские правоохранительные органы на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. Среди них были также Дарья Зотеева (Инстасамка), Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, Елена Блиновская и Валерия Чекалина (Лерчек).

В ноябре 2024-го Аветисян сообщила, что ее отца Смбата госпитализировали с подозрением на инсульт.

Изначально врачи предполагали, что у Аветисяна произошел паралич лицевого нерва на фоне приема антибиотиков. При этом медики не могли полностью исключить инсульт, поэтому сделали мужчине МРТ головного мозга. Исследование подтвердило инсульт, и родителя блогерши перевели в реанимацию.

Ранее Блиновская объяснила попытку покинуть Россию в день задержания.