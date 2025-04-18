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Дачникам рассказали, что нельзя сжигать на участке

Эколог Белова: на даче нельзя сжигать пластик и автомобильные покрышки
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Константин Чалабов/РИА Новости

На дачном участке нельзя жечь все виды пластика, а также автомобильные, велосипедные и другие покрышки, поскольку в атмосферу выделяются крайне токсичные вещества — диоксины и фураны. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова.

«Это вредные частицы, которые, попадая в организм, остаются там и начинают накапливаться. Иммунитет борется и старается оградить организм, но если предельно допустимый концентрат этих вредных веществ разовьется, то могут начаться разные болезни, в том числе одно из самых страшных заболеваний — онкология», — предупредила эксперт.

Что касается биологических отходов, например бумажных пакетов или спиленных веток, они не представляют опасности для окружающих, добавила Белова.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал, какие штрафы грозят дачникам весной.

По его словам, чаще всего наказания связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек.

Нередко дачники получают штрафы за то, что жарят мясо на мангале или устраивают костры ближе 5 м от построек. В обычное время взыскание за подобное нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в период действия противопожарного режима сумма увеличивается вдвое, сообщил правозащитник.

Ранее российским дачникам напомнили о налоговых требованиях в 2025 году.

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