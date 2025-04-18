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В Казахстане задержали блогера, оправдавшего нападение на россиянина

В Алма-Ате задержали мужчину, оправдавшего нападение с ножом на байкера из РФ
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РИА Новости

В Алма-ате задержали блогера Адильжана Абдугали по подозрению в оправдании насилия. Поводом для задержания стали его комментарии на YouTube по поводу нападения на российского мотоциклиста на автозаправке в Жамбылской области, пишет ТАСС.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба департамента полиции Алма-Аты сообщила, что при мониторинге соцсетей была выявлена публикация с признаками разжигания межнациональной розни. Полиция установила, что на своем канале местный житель разместил видео, где в том числе сказал, что «резать людей по политическим убеждениям — это нормально».

Нападение на россиянина произошло 13 апреля на автозаправочной станции. Неизвестный нанес ему два ножевых ранения и скрылся на автомобиле в сторону села Мерке, однако был задержан и арестован. Защитник пострадавшего мотоциклиста, адвокат Закир Асадов, сообщил, что после нападения его клиент был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Позже Генконсульству России в Алма-Ате стало известно о попытках оказать давление на российского мотоциклиста.

Ранее появилось видео нападения мужчины с ножом на россиянина на заправке в Казахстане.

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