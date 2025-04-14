На видео попало, как мужчина порезал живот москвича на заправке в Казахстане

В Казахстане на видео попало, как мужчина ножом порезал живот москвича на АЗС

В Казахстане мужчина порезал ножом живот байкера на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Неадекват с ножом напал на российского релоканта на заправке в Казахстане — дважды ударив его со спины. Мотоциклист в реанимации», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошел 13 апреля на заправке в Жамбылской области Казахстана. Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ножом подходит к москвичу и ударяет его в живот. Известно, что после нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал.

По словам очевидцев, причиной произошедшего мог стать конфликт между водителями возле кассы. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, в настоящее время он находится в изоляторе.

Также сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний россиянин, который в 2022 году переехал в Казахстан. При этом у мотоцикла, на котором мужчина приехал на заправку, — московские номера.

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