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Генконсульство РФ прокомментировало ситуацию с байкером, раненным ножом в Казахстане

Генконсульству РФ в Алма-Ате известно о давлении на раненного ножом россиянина
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Global Look Press

Генконсульству России в Алма-Ате известно о попытках оказать давление на российского мотоциклиста, который был ранен ножом в ходе нападения в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил РИА Новости вице-консул диппредставительства Чингиз Мухамадеев.

Нападение произошло 13 апреля на автозаправочной станции. Неизвестный нанес россиянину два ножевых ранения и скрылся на автомобиле в сторону села Мерке, однако был задержан и арестован.

«Генконсульство России в Алма-Ате в курсе относительно различных попыток... надавить на пострадавшего гражданина России и принудить его написать заявление об отказе от претензий. Нам такие попытки непонятны, поскольку речь идет о деле публичного обвинения», — сказал Мухамадеев.

Он добавил, что уголовное дело в этом случае ведется со стороны государства и не предполагает прекращения даже в случае примирения сторон.

Адвокат Закир Асадов, представляющий интересы байкера, рассказал, что после ранения его подзащитного госпитализировали в ближайшую районную больницу, куда приезжали родственники нападавшего и уговаривали отказаться от претензий.

После этого пострадавший уехал в больницу в Алматы, но родственники нападавшего нашли его и здесь.

Асадов обратился к главе МВД Казахстана с просьбой обеспечить круглосуточную охрану его подзащитного в больнице и оградить от контактов с родственниками.

14 апреля Telegram-канал Mash опубликовал видео нападения мужчины с ножом на москвича на заправке в Казахстане.

Ранее пьяный байкер воткнул нож в спину знакомого и получил два года колонии.

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