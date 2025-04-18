Пострадавшая от нападения ученика в Люберцах учительница рассказала об их взаимоотношениях

Педагог из Люберец рассказала о школьнике, который ударил ее молотком

Учительница, на которую ученик напал в школе в Люберцах, рассказала об их взаимоотношениях. Видео с ее комментарием опубликовал глава округа Владимир Волков.

По словам женщины, каких-либо конфликтов с мальчиком у нее не было. Школьника она охарактеризовала как способного, но отметила, что он любил баловаться и шалить. Чтобы помочь ребенку, учительница посадила его за первую парту.

По данным главы округа, женщина во время инцидента не получила серьезных травм.

«Опасений для жизни и здоровья нет, но, как признается Сумайсат Гаджиевна, очень расстроилась из-за случившегося», – рассказал Волков.

Врачи продолжат наблюдать за самочувствием педагога, в больнице пациентка проведет выходные.

Инцидент произошел накануне. Во время урока, когда учительница отвернулась к доске, 13-летний мальчик достал молоток и набросился на женщину сзади. После этого ребенок сбежал, но его вскоре поймали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, но школьника не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста.

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