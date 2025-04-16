В Москве школьница сломала обе ноги после падения из окна школы

Baza: в Москве школьница выпала из окна школы на глазах у одноклассников

Девочка попала в больницу после падения из окна второго этажа московской школы. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №1391 во время урока истории. 12-летняя ученица находилась в кабинете, но в какой-то момент на глазах одноклассников и учителя выпала.

В результате пострадавшая попала в реанимацию, у нее диагностировали переломы обеих ног.

Известно, что пострадавшая учится хорошо. Каких-либо проблем, по информации Telegram-канала, у нее не было.

До этого в Тульской области младенец выпал из окна седьмого этажа дома в поселке Петровский. Ребенок остался один, в этот момент он самостоятельно поднялся на подоконник и не удержался.

После инцидента на место прибыли медики, но каких-либо повреждений у младенца не обнаружили.

Семья многодетная, на учете в надзорных органах не состояла. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и проломила крышу автомобиля.