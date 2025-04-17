В Подмосковье мальчик ударил учительницу молотком по голове на уроке

Mash: в Подмосковье школьник напал на учительницу с молотком на уроке

В Подмосковье учительнице понадобилась помощь медиков после нападения ученика. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Мирный. По данным Telegram-канала, во время урока педагог отвернулась к доске. В этот момент 13-летний ребенок достал молоток и ударил женщину по голове. После этого мальчик якобы скрылся.

Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у нее сотрясение мозга, травму головы и рассечение.

«В школу вызвали отца мальчика, а его самого — в отдел в присутствии родителей», – сообщается в публикации.

Известно, что школьник растет в благополучной семье.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. После того как ребенок сбежал, его оперативно задержали и доставили в школу.

До этого в ХМАО студент напал с ножом на преподавательницу в местном колледже. Очевидцы вытолкали молодого человека из кабинета, педагог серьезных травм не получила.

Ранее в Петербурге учитель математики ударил школьника мобильным телефоном.