Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мальчик ударил учительницу молотком по голове на уроке

Mash: в Подмосковье школьник напал на учительницу с молотком на уроке
close
Telegram-канал Mash

В Подмосковье учительнице понадобилась помощь медиков после нападения ученика. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Мирный. По данным Telegram-канала, во время урока педагог отвернулась к доске. В этот момент 13-летний ребенок достал молоток и ударил женщину по голове. После этого мальчик якобы скрылся.

Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у нее сотрясение мозга, травму головы и рассечение.

«В школу вызвали отца мальчика, а его самого — в отдел в присутствии родителей», – сообщается в публикации.

Известно, что школьник растет в благополучной семье.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. После того как ребенок сбежал, его оперативно задержали и доставили в школу.

До этого в ХМАО студент напал с ножом на преподавательницу в местном колледже. Очевидцы вытолкали молодого человека из кабинета, педагог серьезных травм не получила.

Ранее в Петербурге учитель математики ударил школьника мобильным телефоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами