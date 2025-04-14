Путин оценил значимость лесного комплекса России

Лесной комплекс представляет особое значение для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«Для России лесной комплекс представляет особое значение, имею в виду наши запасы, возможности и перспективы», — сказал глава государства.

Также Путин поручил МЧС России своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее в Забайкалье произошел крупный пожар у станции Зудыра.