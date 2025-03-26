Вологодский губернатор рассказал, в чем смысл жизни

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Газете.Ru» назвал смыслом жизни саморазвитие, созидание и веру.

«Смысл жизни в чем? Не растворить себя в стакане или каких-то других деструктивных формах времяпрепровождения, а созидать, быть цельной, сильной личностью, исповедовать правильные смыслы, быть вдохновленным, одухотворенным, верующим человеком. Здесь не назидаю, это лишь мое личное осмысление», — поделился глава региона.

Говоря о своих взглядах, он добавил, что принципиально не пил алкоголь десять лет подряд , и за это время у него родились несколько дочек. По мнению чиновника, многодетность «должна стать нормой».

«Занимайтесь спортом, учитесь, создавайте семьи, любите друг друга, рожайте детей», — посоветовал Филимонов россиянам.

Подробнее о том, зачем губернатор приглашал митрополита читать его подчиненным лекцию «о природе греха», и почему сам Филимонов поддерживает ценности «Русской общины», но не собирается в нее вступать — читайте в полном интервью.

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