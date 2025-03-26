Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вологодский губернатор рассказал, в чем смысл жизни

Вологодский губернатор Филимонов призвал россиян любить друг друга и рожать детей
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Газете.Ru» назвал смыслом жизни саморазвитие, созидание и веру.

«Смысл жизни в чем? Не растворить себя в стакане или каких-то других деструктивных формах времяпрепровождения, а созидать, быть цельной, сильной личностью, исповедовать правильные смыслы, быть вдохновленным, одухотворенным, верующим человеком. Здесь не назидаю, это лишь мое личное осмысление», — поделился глава региона.

Говоря о своих взглядах, он добавил, что принципиально не пил алкоголь десять лет подряд, и за это время у него родились несколько дочек. По мнению чиновника, многодетность «должна стать нормой».

«Занимайтесь спортом, учитесь, создавайте семьи, любите друг друга, рожайте детей», — посоветовал Филимонов россиянам.

Подробнее о том, зачем губернатор приглашал митрополита читать его подчиненным лекцию «о природе греха», и почему сам Филимонов поддерживает ценности «Русской общины», но не собирается в нее вступать — читайте в полном интервью.

Ранее почти половина россиян отметили в опросе, что становятся счастливее с возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами